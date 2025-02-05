Парламент Гренландії одностайно призначив вибори на 11 березня

Прем'єр заявив, що зараз "не час для внутрішнього розділення".

Гренландія, яка несподівано опинилася в центрі світової уваги через бажання президента США Дональда Трампа привласнити найбільший острів на Землі, визначилася з датою проведення ключових для своєї долі парламентських виборів.

Як пише The Guardian, законотворці данської напівавтономної території одностайно підтримали пропозицію прем'єр-міністра Муте Егеде призначити дату голосування на 11 березня - майже на місяць раніше передбаченого законом крайнього терміну.

Егеде заявив, що Гренландія "переживає серйозні часи, яких ще не було в історії, і це не час для внутрішнього розділення". У своїй промові він не згадав про Трампа.

Очікується, що ключовою темою передвиборчої кампанії стане не лише захист від зазіхань президента США, але й питання незалежності острова від Данії. Згідно з опитуваннями, більшість населення підтримують ідею повного суверенітету. Данські закони передбачають, що Гренландія має право стати самостійною, якщо це бажання буде підкріплене результатами референдуму.