Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини

Президент США Дональд Трамп наказав припинити співпрацю США з Радою ООН з прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Також Дональд Трамп продовжив призупинення фінансування Агентства ООН з надання допомоги палестинцям (UNRWA).

Зазначається, що це рішення було прийнято на тлі візиту до Вашингтона ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Він тривалий час критикував UNRWA і звинував його в підбурюванні проти Ізраїлю, а його персонал у “причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю”.

США були найбільшим донором UNRWA, надаючи 300-400 млн доларів на рік, поки Джо Байден не призупинив фінансування організації в січні 2024 року. Після цього Конгрес США офіційно призупинив внески до UNRWA щонайменше до березня 2025 року.