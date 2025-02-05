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Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини

Також президент США продовжив призупинення фінансування Агентства ООН з надання допомоги палестинцям.

Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наказав припинити співпрацю США з Радою ООН з прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Також Дональд Трамп продовжив призупинення фінансування Агентства ООН з надання допомоги палестинцям (UNRWA).

Зазначається, що це рішення було прийнято на тлі візиту до Вашингтона ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Він тривалий час критикував UNRWA і звинував його в підбурюванні проти Ізраїлю, а його персонал у “причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю”.

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США були найбільшим донором UNRWA, надаючи 300-400 млн доларів на рік, поки Джо Байден не призупинив фінансування організації в січні 2024 року. Після цього Конгрес США офіційно призупинив внески до UNRWA щонайменше до березня 2025 року. 

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