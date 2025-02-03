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"Українські воїни не є загрозою": в МЗС відреагували на заяву Дуди щодо зростання злочинності після війни

В МЗС наголосили, що українські ветерани є фактором безпеки для стабільного європейського майбутнього.

"Українські воїни не є загрозою": в МЗС відреагували на заяву Дуди щодо зростання злочинності після війни
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві подякували Польщі за масштабну допомогу, зокрема президенту Дуді за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку Києва.

"Ми щиро вдячні Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Польщі Анджею Дуді — за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави. Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", — ідеться у заяві МЗС.

У відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося. З перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій справі.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього", – наголосили в МЗС.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times висловив побоювання що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності. 

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