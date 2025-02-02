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Зеленський: Путіну не потрібно перемагати Україну, щоб заявити про перемогу

Путін боїться прямих переговорів з Україною. 

Зеленський: Путіну не потрібно перемагати Україну, щоб заявити про перемогу
Зеленський
Фото: Офіс президента

В інтерв’ю для Associated Press президент Володимир Зеленський наголосив, що Путін не планує закінчувати війну справедливо. Закінчення війни для росіян є знищення української свободи і незалежності. 

Президент наголошує, що Путін боїться прямих перемовин з Україною, адже бачить в таких діях програш та слабкість. 

Натомість російський диктатор проштовхує старий наратив, що це війна між Заходом і Росією, тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно.

"Путін відчайдушно сигналізує, що хоче говорити — але не з нами, а з Трампом, з Америкою. Але без України такі переговори не приведуть до результатів, без нас це було б неправильно. Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед – тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами", — каже Президент.

Володимир Зеленський наголошує, щ Путіну не потрібно перемагати Україну, щоб заявити про перемогу. Якщо світова спільнота піде з РФ на компроміс, то Путін залишиться безкарним.

"Він стане небезпечним сигналом: агресія працює. Інші авторитарні лідери побачать, що він знищив суверенітет України і йому це зійшло з рук. Ось чому будь-які американсько-російські переговори про Україну без України є небезпечними. Ніхто не може вирішувати нашу долю за нашою спиною", — наголошує Зеленський.

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