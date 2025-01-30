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МЗС України викликало посла Словаччини через заяви прем'єра Фіцо

Зовнішньополітичне відомство висловило рішуче несприйняття заяв Фіцо про нібито втручання України у внутрішні справи Словаччини.

МЗС України викликало посла Словаччини через заяви прем'єра Фіцо
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України у четвер, 30 січня, викликало посла Словаччини Павела Віздала і висловило йому рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Заступник міністра Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Фіцо наразі виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю Словацької Республіки до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій. Олександр Міщенко зазначив, що такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті безпрецедентної агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише традиційно добрим відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність Європейського Союзу та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору", — ідеться у повідомленні МЗС.

У відомстві назвали неприпустимими спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв усупереч спільній роботі ЄС і європейських партнерів зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України та українського народу.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами", — додають у зовнішньополітичному відомстві.

Олександр Міщенко підкреслив, що український народ, який сьогодні платить життями за свою свободу та безпеку всієї Європи, зберігає глибоку вдячність народу Словаччини за всю підтримку й допомогу, отриману від початку повномасштабної російської агресії.

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