У Фінляндії розробили для України ударний безпілотник збільшеного радіусу дії

Трьох таких дронів достатньо, щоб вивести з ладу живу силу противника на території розміром з футбольне поле.

Фінська компанія Insta представить на заході SecD Day у Гельсінкі безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії, який розробили для України спільно з українськими фахівцями.

Про це повідомляє видання Yle з посиланням на директора з продажу та маркетингу оборонного бізнесу компанії Insta Тууре Лехторанта.

"Якщо ви працюєте лише у Фінляндії, ви не можете зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, і саме тому продукт був розроблений для фронтових умов", - зазначив Лехторанта.

Наразі дрон вертолітного типу, оснащений пропелером, запущений у серійне виробництво.

Він призначений для знищення живої сили противника, несе на собі віяловий заряд зі сталевими й вольфрамовими кульками. З висоти кілька десятків метрів кульки пробивають дах звичайного й легкоброньованого автомобіля.

За даними видання, трьох дронів достатньо, щоб вивести з ладу живу силу противника на території розміром з футбольне поле. Водночас дрон має посилені засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Фінляндія затвердила 26-й пакет оборонної підтримки для України та вже розпочала формувати наступний.