Європейський центральний банк знизить ставку задля мінімізації наслідків на випадок впровадження тарифів Трампом

Європейський центральний банк, як очікується, знизить ключову ставку за депозитами на чверть пункта – до 2,75 %. Деякі члени Ради керівників повідомили, що хочуть до червня встановити її на рівні 2 %, пише Politico. Це є підготовкою до можливого введення мита на імпорт з ЄС до США.

У грудні інфляція в єврозоні повернулася до 2,4 %, що є найвищим рівнем від липня. Економіка продовжує падати.

У червні 2024 ЄЦБ знизив депозитну ставку з рекордно високих 4 % до 3 %. Кілька політиків, у тому числі впливовий голова центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Галау, минулого тижня натякнули, що вони підтримують послідовні скорочення до тих пір, поки депозитна ставка не досягне 2 відсотків протягом літа.

Засідання Ради керівників відбуватиметься на тлі загрози мит у США. Це може вплинути на економіку єврозони різними способами, або вдаривши по експортерам єврозони, або змусивши Європейську комісію запровадити власні тарифи у відповідь.

Минулими вихідними Трамп продемонстрував свою готовність застосувати такі заходи, щоб змусити торгових партнерів поступитися в інших питаннях. Зокрема, Колумбії він пригрозив митами в 50 % у відповідь на її відмову прийняти літаки з депортованими співгромадянами. Після цього колумбійській владі довелося піти на поступки: тепер вона самостійно вивозить своїх громадян, який вирішили депортувати з США.