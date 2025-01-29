Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСвіт

Європейський центральний банк знизить ставку задля мінімізації наслідків на випадок впровадження тарифів Трампом

Європейський центральний банк знизить ставку задля мінімізації наслідків на випадок впровадження тарифів Трампом
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейський центральний банк, як очікується, знизить ключову ставку за депозитами на чверть пункта – до 2,75 %. Деякі члени Ради керівників повідомили, що хочуть до червня встановити її на рівні 2 %, пише Politico. Це є підготовкою до можливого введення мита на імпорт з ЄС до США. 

У грудні інфляція в єврозоні повернулася до 2,4 %, що є найвищим рівнем від липня. Економіка продовжує падати. 

У червні 2024 ЄЦБ знизив депозитну ставку з рекордно високих 4 % до 3 %. Кілька політиків, у тому числі впливовий голова центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Галау, минулого тижня натякнули, що вони підтримують послідовні скорочення до тих пір, поки депозитна ставка не досягне 2 відсотків протягом літа.

Засідання Ради керівників відбуватиметься на тлі загрози мит у США. Це може вплинути на економіку єврозони різними способами, або вдаривши по експортерам єврозони, або змусивши Європейську комісію запровадити власні тарифи у відповідь.

Минулими вихідними Трамп продемонстрував свою готовність застосувати такі заходи, щоб змусити торгових партнерів поступитися в інших питаннях. Зокрема, Колумбії він пригрозив митами в 50 % у відповідь на її відмову прийняти літаки з депортованими співгромадянами. Після цього колумбійській владі довелося піти на поступки: тепер вона самостійно вивозить своїх громадян, який вирішили депортувати з США. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies