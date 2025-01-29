Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів

Лише 6% опитаних були б раді реалізації планів Дональда Трампа.

Опитування громадської думки в Гренландії продемонструвало непопулярність ідеї про те, що замість статусу автономної території Данії острів має стати частиною Сполучених Штатів.

Як пише Reuters, за результатами дослідження, проведеного компанією Verian, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною. Лише 6% респондентів прагнуть стати американськими громадянами, ще 9% не змогли висловити однозначну позицію.

Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія - зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.