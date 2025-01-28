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Данія посилить військову присутність в Арктиці на 2 мільярди доларів

Крок у відповідь на риторику Дональда Трампа.

Данія посилить військову присутність в Арктиці на 2 мільярди доларів
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Уряд та парламент Данії погодили збільшення інвестицій в оборону в арктичному та північноатлантичному регіоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання отримати контроль над островом Гренландія.

Як пише "Європейська правда", у Копенгагені вирішили посилити військову присутність в Арктиці, інвестувавши у це 14,6 мільярда крон, що відповідає 2 мільярдам доларів. За ці гроші планують провести розгортання трьох військових суден, двох дронів дальнього радіусу дії та залучити супутники для отримання даних у регіоні.

Окрім того, йдеться про укладення "угоди з акцентом на стримування та оборону", деталі якої не наводять. Усі кроки погоджені з автономними владними органами Гренландії та Фарерських островів, яких стосуватимуться ці заходи.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що рівень загрози в Арктиці та Північній Атлантиці зріс, тому посилення оборони стало необхідністю. 

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