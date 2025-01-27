ЄС послабив санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада.
Про це повідомила глава євродипломатії і політики безпеки Кая Каллас у мережі Х.
"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії", — ідеться у повідомленні.
Також Каллас зазначила, що зняття санкцій можуть скасувати, "якщо будуть зроблені неправильні кроки".
- США помʼякшили санкції проти Сирії для полегшення відправлення в цю країну гуманітарної допомоги.