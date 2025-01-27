ЄС послабив санкції проти Сирії

Водночас в ЄС попереджають новий уряд Сирії від "неправильних кроків".

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада.

Про це повідомила глава євродипломатії і політики безпеки Кая Каллас у мережі Х.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії", — ідеться у повідомленні.

Також Каллас зазначила, що зняття санкцій можуть скасувати, "якщо будуть зроблені неправильні кроки".