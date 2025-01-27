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ЄС послабив санкції проти Сирії

Водночас в ЄС попереджають новий уряд Сирії від "неправильних кроків".

ЄС послабив санкції проти Сирії
Фото: ЕРА/UPG

Міністри закордонних справ ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Асада. 

Про це повідомила глава євродипломатії і політики безпеки Кая Каллас у мережі Х.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії", — ідеться у повідомленні.

Також Каллас зазначила, що зняття санкцій можуть скасувати, "якщо будуть зроблені неправильні кроки".

  • США помʼякшили санкції проти Сирії для полегшення відправлення в цю країну гуманітарної допомоги.
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