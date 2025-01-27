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ЗМІ: ХАМАС заявив про смерть вісьмох ізраїльських заручників

Наступне звільнення трьох заручників відбудеться у четвер.

ЗМІ: ХАМАС заявив про смерть вісьмох ізраїльських заручників
Фото: timesofisrael.com

8 з 26 ізраїльських заручників, яких ХАМАС повинен повернути — померли. Їх мали звільнити в рамках першого етапу угоди про припинення вогню у Смузі Гази.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву прессекретаря уряду Ізраїлю Девіда Менцера.

Зазначається, що у рамках першої фази припинення вогню, бойовики мають звільнити 33 заручників. Сімох уже випустили. Згідно з даними ХАМАС, 18 із 26 заручників, яких планують звільнити, живі, а вісім мертві.

Ізраїль заявив, що наступне звільнення трьох заручників — включно з Арбелем Єгудом і Агамом Бергером — відбудеться в четвер, після чого ще трьох заручників буде звільнено в суботу.

Серед 33 заручників, яких мають звільнити, — жінки, діти, чоловіки, старші за 50 років, а також нездорові та поранені чоловіки. 

У неділю ЦАХАЛ заявив, що у нього є "серйозні побоювання" щодо Ширі Бібас та її двох маленьких синів Аріеля і Кфіра.

  • У неділю, 26 січня, Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню через те, що угрупування не надало інформацію про статус заручників, яких мають звільнити найближчим часом.
  • Також Ізраїль заявив, що ХАМАС також порушив умови угоди, не звільнивши цивільну жінку-заручницю Арбель Єгуд, разом ізчотирма жінками-солдатами у суботу, 25 січня.
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