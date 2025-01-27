Угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжили до 18 лютого

Угоду про припинення воглю між Ізраїлем та Ліваном продовжили. Вона діятиме до 18 лютого.
Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.
"Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, яка контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого 2025 року", – зазначено у повідомленні.
Уряд Лівану, уряд Ізраїлю та уряд Сполучених Штатів також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських вязнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.
- Угоду про припинення вогню уклали наприкінці листопада 2024 року. Угода, досягнута за посередництва США та Франції, вимагала, щоб до 26 січня ізраїльські війська вийшли з південного Лівану, щоб “Хезболла” вивела бойовиків і зброю з цього району, а в регіоні розгорнули ліванські війська.
- За два дні до закінчення цього терміну, 24 січня, Ізраїль попросив у США ще 30 днів, щоб вийти звідти.
- Вчора у ВВС повідомили про те, що ізраїльські солдати вбили щонайменше 10 людей і поранили понад 80 на півдні Лівану. Ізраїльські війська нібито атакували людей, які намагалися увійти в окуповані місця. Ліванська армія повідомила, що внаслідок ізраїльського вогню один з її солдатів був убитий і ще один поранений.