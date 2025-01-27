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Угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжили до 18 лютого

Уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів.

Угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжили до 18 лютого
Ізраїльський танк у південному Лівані
Фото: EPA/UPG

Угоду про припинення воглю між Ізраїлем та Ліваном продовжили. Вона діятиме до 18 лютого.

Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому. 

"Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, яка контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого 2025 року", – зазначено у повідомленні. 

Уряд Лівану, уряд Ізраїлю та уряд Сполучених Штатів також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських вязнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.

  • Угоду про припинення вогню уклали наприкінці листопада 2024 року. Угода, досягнута за посередництва США та Франції, вимагала, щоб до 26 січня ізраїльські війська вийшли з південного Лівану, щоб “Хезболла” вивела бойовиків і зброю з цього району, а в регіоні розгорнули ліванські війська. 
  • За два дні до закінчення цього терміну, 24 січня, Ізраїль попросив у США ще 30 днів, щоб вийти звідти. 
  • Вчора у ВВС повідомили про те, що ізраїльські солдати вбили щонайменше 10 людей і поранили понад 80 на півдні Лівану. Ізраїльські війська нібито атакували людей, які намагалися увійти в окуповані місця. Ліванська армія повідомила, що внаслідок ізраїльського вогню один з її солдатів був убитий і ще один поранений.
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