Угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжили до 18 лютого

Уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів.

Угоду про припинення воглю між Ізраїлем та Ліваном продовжили. Вона діятиме до 18 лютого.

Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.

"Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, яка контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого 2025 року", – зазначено у повідомленні.

Уряд Лівану, уряд Ізраїлю та уряд Сполучених Штатів також розпочнуть переговори щодо повернення ліванських вязнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.