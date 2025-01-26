Bloomberg: імміграційна політика Трампа матиме руйнівний вплив на ВВП США

Імміграційна політика президента Дональда Трампа, швидше за все, матиме руйнівний вплив на зростання та доходи США, але інвесторів наразі не вірять, що Трамп повністю реалізує свої плани, пише Bloomberg.

Масові депортації можуть негативно вплинути на сферу послуг і дозвілля, сільське господарство, виробництво продуктів харчування, обробну промисловість і будівництво.

За оцінками стратегів Jefferies LLC, на рік можна депортувати від одного до двох мільйонів осіб, загалом нелегальних мігрантів налічують у штатах до 11 млн.

Ризик реалізації плану Трампа величезний. Волл-стріт вважає, що через пропозиції президента інфляція різко зросте, а трудомісткі галузі, такі як сільське господарство та будівництво, зіштовхнуться із труднощами у пошуку робітників. Повернення нелегальних іммігрантів скоротить валовий внутрішній продукт Америки на 8.

Наразі адміністрація Трампа оголосила надзвичайний стан на південному кордоні і почала відправляти депортованих назад до Центральної Америки, але вона поки що утримується від масових депортацій та масштабних рейдів на робочих місцях.

Ставка зводиться до того, що Трамп використовує фондовий ринок як свій рейтинговий щит і що президент уникатиме політики, яка перешкоджає економічному зростанню . поки що трейдери та інвестори не думають, що лідер США справді піде до кінця попри широку підтримку виборців.

Також інвестори, які роблять ставку на більш стриманий підхід до депортації, вказують на ймовірність того, що багато дій адміністрації Трампа застрягне у перевірці в судах, а також зіткнеться з проблемами фінансування.