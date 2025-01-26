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У Греції десятки тисяч протестувальників вимагають справедливості для жертв масштабної залізничної катастрофи 2023 року

Судове розслідування зіткнення вантажного та пасажирського потягів у лютому 2023 року, у якому загинули 57 осіб, все ще триває.

У Греції десятки тисяч протестувальників вимагають справедливості для жертв масштабної залізничної катастрофи 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Десятки тисяч греків вийшли сьогодні на мітинг біля парламенту в Афінах, вимагаючи справедливості у справі про залізничну катастрофу в 2023 році, унаслідок і якої загинули 57 людей, зробивши її наймасштабнішою в країні, пише Reuters.

Протестувальники тримали транспаранти з написами: “Ми не забудемо” і “У мене немає кисню”, повторюючи останні слова жінки під час звернення до екстрених служб, яке минулого тижня опублікували місцеві ЗМІ.

Протести відбулися також в інших містах Греції та за кордоном.

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Судове розслідування лобового зіткнення вантажного поїзда та пасажирського потяга, заповненого студентами, що відбулося незадовго до опівночі 28 лютого 2023 року, все ще триває.

Катастрофа на лінії, що з'єднує Афіни з другим за величиною містом Греції Салоніками, викликала гнівні протести у всій країні. Її вважають результатом недбалого ставлення до проблем на залізниці після десятирічної фінансової кризи.

Через два роки причину смерті багатьох жертв так і не було встановлено. Їхні родини звинуватили владу у спробі приховати докази. “За два роки після трагедії нікого не покарали, ніхто не перебуває у в'язниці”, ‒ заявив під час протестів Іліас Папангеліс, який втратив в аварії свою 18-річну дочку.

Страйк через залізничну катастрофу у Греції, березень 2023 року
Фото: EPA/UPG
Страйк через залізничну катастрофу у Греції, березень 2023 року

Правоцентристський уряд, переобраний після аварії, відкинув звинувачення. Висунення урядом кандидатури колишнього спікера парламенту Костянтина Тассуласа на посаду президента Греції минулого тижня ще більше розлютила родичів жертв. Вони заявляють, що під його керівництвом парламент не притягнув нікого до відповідальності.

Згідно з звітом експертів, найнятих сім'ями, аварія призвела до виникнення величезної вогняної кулі. Чому вона виникла ‒ невідомо. Є припущення, що кілька жертв вижили у зіткненні, але загинули у вогні, який горів понад годину після аварії.

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