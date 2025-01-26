DW: у Південній Кореї прокурори висунули обвинувачення президенту Юну у справі воєнного стану

Політика обвинувачують у тому, що він очолив заколот.

У Південній Кореї прокурори висунули обвинувачення президенту Юн Сок Йолю, якому було оголошено імпічмент, у керівництві заколотом через оголошення у країні воєнного стану 3 грудня, пише DW.

Це рішення було ухвалено після того, як минулого тижня корупційні слідчі рекомендували офіційно звинуватити Юна.

“Прокуратура вирішила обвинуватити Юн Сок Йолю у тому, що він очолив заколот”, ‒ заявив на пресконференції представник Демократичної партії Хан Мін Су.

Політична криза в Південній Кореї

Раніше Юну оголосили імпічмент і заарештували через указ про введення воєнного стану.

Конституційний суд окремо розглядає питання про те, чи офіційно відправити Юна у відставку чи поновити його на посаді президента.

Звинувачення у заколоті є одним із небагатьох кримінальних обвинувачень, у яких президент Південної Кореї не користується імунітетом. За цей злочин передбачене довічне ув'язнення або навіть смерть. Однак Південна Корея нікого не страчувала десятиліттями.

Юн, консерватор, рішуче заперечує будь-які правопорушення. Він назвав введення воєнного стану законним актом правління, який мав на меті підвищити обізнаність громадськості про небезпеку того, що Національна асамблея, якою керують ліберали, “перешкоджає його порядку денному і наражає на імпічмент вищих посадових осіб”.