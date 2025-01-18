Після рішення суду його прихильники увірвалися до приміщення на знак протесту.

У неділю суд Сеула продовжив арешт відстороненого президента Юн Сук Йоля, передає Yonhap.

Раніше його відсторонили від посади через його невдалу спробу ввести воєнний стан минулого місяця.

Посилаючись на ризики знищення доказів, суддя Західного окружного суду Сеула видав ордер за звинуваченням Юна в повстанні та зловживанні владою, коли він оголосив воєнний стан 3 грудня.

Після видачі ордера слідчі можуть тримати Юна під вартою до 20 днів, включаючи ті дні, які він уже провів у центрі ув'язнення після затримання в своїй резиденції в Сеулі в середу.

Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO) планує передати опіку над Юном прокуратурі через 10 днів. Очікується, що прокуратура проведе подальше розслідування щодо нього та висуне йому звинувачення до закінчення 20 днів.

Чиновники CIO заявили, що проведуть розслідування щодо президента "відповідно до закону та процедур".

Після винесення ордеру розлючені прихильники президента увірвалися до суду на знак протесту.

Адвокати Юна заявили, що заява про введення воєнного стану була «актом правління» і не може бути предметом судового рішення.

Президентські повноваження Юна були призупинені після того, як парламент, де домінує опозиція, проголосував за імпічмент 14 грудня.

Конституційний суд вирішує питання про поновлення або зняття Юна з посади.