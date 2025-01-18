Bloomberg: за останні місяці маєток Трампа у Палм-Біч відвідали 6 із 10 найбагатших людей планети

Шестеро з десяти найбагатших людей планети за останні місяці відвідували Палм-Біч, зокрема Мар-а-Лаго, другий маєток обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Деякі з відвідувачів пов'язані з його адміністрацією, тоді як інші вперше приєднуються до Трампа, намагаючись завоювати його прихильність.

Наприклад, співзасновник Meta Platforms Марк Цукерберг, який не підтримав жодного кандидата на президентських виборах і ще й заборонив Трампу користуватися своїми соціальними мережами після заворушень у Капітолії у 2021 році, наприкінці листопада вирушив до Мар-а-Лаго зі своєї резиденції на Гаваях.

Компанія Мета згодом підтвердила, що Цукерберг «був вдячний за запрошення приєднатися до президента Трампа за вечерею та можливість зустрітися з членами його команди з приводу майбутньої адміністрації».

Майже через місяць після цього компанія Цукерберга оголосила, що має намір відмовитися від фактчекінгу і зменшити модерацію контенту у США. Це стало поступкою Трампу, який давно критикував таку пильну увагу.

У середині грудня, за кілька тижнів після першого візиту Цукерберга, співзасновник Alphabet Сергій Брін теж прибув у Мар-а-Лаго. Брін раніше описав першу перемогу Трампа на виборах як «глибоко образливу»; тепер же повечеряв із обраним президентом та генеральним директором Alphabet Сундаром Пічаї. З того часу Google Alphabet пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному комітету Трампа.

Через тиждень після візиту Бріна у Палм-Біч прилетів засновник Amazon Джефф Безос. До нього приєднався Ілон Маск, який пізніше написав на X, що «це була чудова розмова». В результаті Amazon виділив 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа і погодився заплатити 40 мільйонів доларів за документальний фільм про Меланію Трамп.

Після Різдва Христового до обраного президента США прибув засновник Microsoft Білл Гейтс. Він раніше був затятим противником Трампа, особливо з питань охорони здоров'я, а на підтримку кандидатки від Демократичної партії навіть витратив 50 млн доларів.

Серед інших гостей у Мар-а-Лаго Bloomberg називає інвестора Марка Андрессена та співзасновника Uber Technologies Тревіса Каланіка, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона, який є близьким другом Маска, братів Вінклвоссів, які представляють криптовалютну спільноту Кремнієвої долини, а також найбагатшу жінку Австралії, гірничодобувну магнатку Джину Райнгарт.