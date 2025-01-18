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В Іспанії в результаті аварії на підйомнику постраждали щонайменше 30 людей

17 осіб госпіталізували.

В Іспанії в результаті аварії на підйомнику постраждали щонайменше 30 людей
На курорті Астун у іспанських Піренеях сталася аварія
Фото: скріншот відео іспанської Цивільної гвардії

На курорті Астун у іспанських Піренеях у результаті аварії на підйомнику постраждали щонайменше 30 осіб.

Про це пише ВВС та місцевий мовник TVE.

17 осіб потребували медичної допомоги, з них трьох людей у важкому стані доправили гелікоптером до лікарні .

До рятувальної операції було задіяно п’ять гелікоптерів. Також у операції брали участь бригада пожежників, 14 машин швидкої допомоги.

Одне з іспанських державних ЗМІ повідомило, що десятки людей продовжували висіти на 15-метровому крісельному підйомнику в очікуванні порятунку.

Свідок розповів місцевим ЗМІ, що схоже на те, що відірвався трос, крісла підскочили, а людей викинуло із крісел.

Причина обриву кабелю поки невідома.

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