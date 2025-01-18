В Іспанії в результаті аварії на підйомнику постраждали щонайменше 30 людей

На курорті Астун у іспанських Піренеях сталася аварія

На курорті Астун у іспанських Піренеях у результаті аварії на підйомнику постраждали щонайменше 30 осіб.

Про це пише ВВС та місцевий мовник TVE.

17 осіб потребували медичної допомоги, з них трьох людей у важкому стані доправили гелікоптером до лікарні .

До рятувальної операції було задіяно п’ять гелікоптерів. Також у операції брали участь бригада пожежників, 14 машин швидкої допомоги.

Одне з іспанських державних ЗМІ повідомило, що десятки людей продовжували висіти на 15-метровому крісельному підйомнику в очікуванні порятунку.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

Свідок розповів місцевим ЗМІ, що схоже на те, що відірвався трос, крісла підскочили, а людей викинуло із крісел.

Причина обриву кабелю поки невідома.