Bloomberg: танкер з російським СПГ застряг біля узбережжя Іспанії та Португалії через санкції США

Підсанкційний танкер РФ із скрапленим природним газом, який перевозить партію з російського підсанкційного заводу, простоює біля узбережжя Іспанії та Португалії.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє агентство, наприкінці грудня 2024 року танкер Cool Rover був завантажений на експортному заводі російського Газпрому "Портова СПГ" і наразі простоює біля берегів Іспанії та Португалії. Про це свідчать дані відстеження суден.

Відомо, що завод "Портова СПГ" наприкінці минулого тижня потрапив до списоку найжорсткіших санкцій США.

За даними агентства, завод "Портова" та Висоцький СПГ-завод "Новатек", який також потрапив до "чорного списку" Вашингтона минулого тижня, експортували приблизно 2,3 мільйона тонн російського СПГ минулого року. Це становить приблизно 0,6% від загального світового експорту в 2024 році.