​Президент Ірану їде до Путіна підписувати угоду про "стратегічне партнерство"

У Кремлі також заявили, що візит відбудеться 17 січня.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня відвідає Москву, де підпише з керівником Росії Володимиром Путіним договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Кремля.

"17 січня Володимир Путін проведе переговори з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном, який прибуде до Москви з офіційним візитом", – йдеться в повідомленні.

У Кремлі також заявили, що під час візиту відбудеться "обговорення перспектив подальшого розширення двостороннього співробітництва, у тому числі у торговельно-інвестиційній, транспортно-логістичній та гуманітарній сферах, а також актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".

Як раніше повідомляло агентство Reuters, що угоду про "всеосяжне співробітництво" Росія та Іран планували підписати в жовтні минулого року, на саміті БРІКС.

Зауважимо, що 13 січня в Женеві має відбутися наступний раунд ядерних переговорів Ірану з Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми.