​Президент Ірану їде до Путіна підписувати угоду про "стратегічне партнерство"

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня відвідає Москву, де підпише з керівником Росії Володимиром Путіним договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Кремля.
"17 січня Володимир Путін проведе переговори з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном, який прибуде до Москви з офіційним візитом", – йдеться в повідомленні.
У Кремлі також заявили, що під час візиту відбудеться "обговорення перспектив подальшого розширення двостороннього співробітництва, у тому числі у торговельно-інвестиційній, транспортно-логістичній та гуманітарній сферах, а також актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".
Як раніше повідомляло агентство Reuters, що угоду про "всеосяжне співробітництво" Росія та Іран планували підписати в жовтні минулого року, на саміті БРІКС.
Зауважимо, що 13 січня в Женеві має відбутися наступний раунд ядерних переговорів Ірану з Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми.
- Росія та Іран перебувають під санкціями західних країн і протягом останніх років активізували двосторонню співпрацю. Зокрема, Іран постачає Росії ракети і безпілотники типу "Шахед", якими росіяни атакують Україну.
- Раніше американський інститут вивчення війни повідомляв, що Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю. У липні минулого року президент Ірану Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи". Він також заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати "повинні зрозуміти, що Іран не буде реагувати на тиск".
- Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Через це США розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії. Також у травні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня.
- У квітні 2024 США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
- У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.
- Згодом також стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив цю інформацію, заявивши, що Тегеран передав Москві балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.
- У відповідь Британія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії. Погрожують обмежувальними заходами й інші держави.