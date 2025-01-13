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Пісторіус заперечив блокування Шольцом пакету допомоги Україні: каже, потрібно внутрішнє узгодження

За словами міністра оборони, "ніякої блокади немає": пакет готовий і очікує на політичне рішення щодо надання. 

Пісторіус заперечив блокування Шольцом пакету допомоги Україні: каже, потрібно внутрішнє узгодження
Фото: EPA/UPG

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заперечив блокування нового пакету підтримки для України канцлером Німеччини. Про це він сказав Tagesspiegel, пише україномовне Deutsche Welle.

Однак він визнав, що пакет ще має пройти внутрішнє узгодження. Пісторіус пояснив, що міністерство оборони підготувало цей пакет, а тепер потрібно політичне рішення для його надання Україні.

"Ніякої блокади немає", – запевнив він.

Нещодавно Der Spiegel повідомила, що німецький канцлер виступив проти додаткового пакету оборонної підтримки для України на суму 3 млрд євро. На необхідності надання цієї допомоги, за даними газети, наполягали Борис Пісторіус та міністерка закордонних справ Анналена Бербок. 

Німецький уряд інформацію газети не підтвердив і не спростував. 

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