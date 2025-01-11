Партія Шольца офіційно висунула його кандидатом у канцлери Німеччини

Рішення було майже одноголосним.

На конференції Соціал-демократичної партії у Берліні делегати СДПН офіційно висунули Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера, передає видання n-tv.

Майже всі присутні делегати підтримали кандидатуру Шольца (596), проти виступили тільки п’ятеро.

У своїй промові Шольц розкритикував Християнсько-демократичний союз ХДС за дефіцит у 100 мільярдів доларів у федеральному бюджеті.

Також канцлер відреагував на ідею опонентів скасувати виплату зарплати у перший день лікарняного для німців, згадав про підтримку України, при цьому розкритикувавши опонента Фрідріха Мерца (той виступає за надання Україні далекобійної зброї), висловився за підтримку молоді та прокоментував прихід до влади правих і лівих сил у сусідніх державах.