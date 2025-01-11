Politico: президент Панами звернеться до Радбезу ООН через погрази Трампа

У Панамі очікують вступу Трампа на посаду президента США.

Президент Панами Хосе Муліно звернеться до Радбезу ООН, якщо обраний очільник США Дональд Трамп знову говоритиме про повернення Панамського каналу.

Як пише Politico, про це розповів колишній президент Панами Ернесто Балладарес.

За його словами, Муліно сказав, що якщо обраний президент Дональд Трамп продовжить погрожувати його країні, він може винести це питання на розгляд Ради Безпеки ООН. Він озвучив це приватно в президентському палаці Панами, де лідери Латинської Америки зустрілися з лідером опозиції Венесуели Едмундо Гонсалесом.

Ексглава Панами додав, що теперішній президент чекає, поки Трамп вступить на посаду, щоб оцінити, чи він буде наполягати на цьому питанні.

"Він сказав, що вживе додаткових заходів після 20 січня… якщо обраний президент Трамп наполягатиме на цьому питанні", – розповів Балладарес.

За словами Балладареса, Муліно не уточнив, яких ще дій може вжити.

Панама займає непостійне місце в Раді безпеки ООН у 2025 і 2026 роках.