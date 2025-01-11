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Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем

Проте стихія досі охоплює близько 137 квадратних кілометрів.

Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежа у Каліфорнії
Фото: EPA/UPG

Пожежна служба у Лос-Анджелесі, яка вже упродовж кількох днів намагається дати раду з найбільш руйнівним лісовим загорянням за десятки років, у п'ятницю вперше за весь час повідомила про досягнення прогресу у локалізації вогню.

Як пише Reuters, стихія досі вирує у районі Пелісейдс на заході від міста та в районі Ітон на сході. Якщо напередодні ступінь локалізації оцінювали у 0%, то зараз пожежу вдалося приборкати на 8% та 3% відповідно. Продовжується постійне гасіння з землі та повітря.

Загалом вогонь охопив площу у 137 квадратних кілометрів або ж 13 700 гектарів. На вихідних синоптики прогнозують послаблення вітрів, що має сприяти зменшенню темпів поширення пожежі. Але на початку наступного тижня пориви знову повернуться, тож рятувальники готуються до особливо великих навантажень у наступні два дні. 

Пожежа зруйнувала вже понад 10 тисяч споруд та забрала життя 10 людей, але ці цифри навряд залишаться остаточними. За песимістичними сценаріями, збитки від вогню сягнуть позначок у 135-150 мільярдів доларів. 

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