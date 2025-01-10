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Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти

Обмежувальні заходи торкнулися, зокрема, чиновників російського Міненерго і директора "Лукойлу".

Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти
російський танкер, фото ілюстративне
Фото: ЕРА/UPG

10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

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Обмежувальні заходи торкнуться «безпрецедентної кількості» нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною «тіньового флоту» РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.

Великобританія також вживе аналогічних заходів, приєднуючись до США у санкціях проти двох великих російських виробників нафти.

Державний департамент США також робить кроки щодо скорочення доходів Росії від енергоносіїв, блокуючи два активні проєкти зі зрідження природного газу та організації третіх країн, які підтримують експорт енергоносіїв РФ. Держава також вносить до списку санкцій численних постачальників нафтосервісних послуг, що базуються в Росії, і високопосадовців державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

Американське казначейство, за погодженням із Держдепом забороняє надання нафтових послуг США особам, які перебувають у Російській Федерації; це відрізає Росії доступ до послуг Штатів, пов'язаних із видобутком та виробництвом сирої нафти та інших нафтопродуктів. Заборона набирає чинності 27 лютого 2025 року.

Під санкціями опинилися «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз» і понад два десятки їхніх дочірніх компаній; 183 судна, здебільшого – танкери, двоє постачальників послуг морського страхування, що базуються в Росії, страхова компанія «Інгосстрах» і групу «Альфастрахування», які раніше були під санкціями Великобританії, трейдери Arctos Shipping And Trade (з ОАЕ), Demex Trading Limited DMCC (ОАЕ), Guron Trading (Гонконг) та інші; російські постачальники послуг для нафтових родовищ («Ачімгаз», «Газпромшельфпроєкт», «Самотлорнафтопромхім», Denkars та інші); власник нафтосервісної компанії «Веллтек» Юсуф Алекперов, гендиректор «Газпром нафти» Олександр Дюков, чиновники із російського Міненерго Петро Бобильов, Артем Верхов, Дмитро Семенов, заступник глави Мінененрго РФ Роман Маршавін, гендиректор «Лукойла» Вадим Воробйов та ін.

  • Агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що нафтопереробники очікують серйозних перебоїв через нові обмеження, спрямовані на скорочення доходів Москви. Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.
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