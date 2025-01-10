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Генштаб підтвердив ураження пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у Світлодарську

Також ЗСУ завдали серію ударів по захоплених окупантами об'єктах у Донецькій області.

Генштаб підтвердив ураження пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у Світлодарську
окупанти у Світлодарську (Донеччина), фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 10 січня Збройні сили завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

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Крім того, за інформацією командування, протягом цього тижня ЗСУ також завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

«При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення», - наголосили у Генштабі.

  • Служба безпеки та Військово-морські сили також провели спільну спецоперацію з ураження складу зберігання ворожих дронів-розвідників у Ростовській області.
  • У ніч на 10 січня дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. За інформацією джерел LB.ua, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.
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