Генштаб підтвердив ураження пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у Світлодарську

Також ЗСУ завдали серію ударів по захоплених окупантами об'єктах у Донецькій області.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 10 січня Збройні сили завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Крім того, за інформацією командування, протягом цього тижня ЗСУ також завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

«При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення», - наголосили у Генштабі.