Генштаб підтвердив ураження пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у Світлодарську

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 10 січня Збройні сили завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.
Крім того, за інформацією командування, протягом цього тижня ЗСУ також завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.
«При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення», - наголосили у Генштабі.
- Служба безпеки та Військово-морські сили також провели спільну спецоперацію з ураження складу зберігання ворожих дронів-розвідників у Ростовській області.
- У ніч на 10 січня дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. За інформацією джерел LB.ua, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.