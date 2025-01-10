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Укрпошта випустила марку з висловлюванням Зеленського про Будапештський меморандум

Глава держави нецензурно висловився про Будапештський меморандум під час інтерв’ю Лексу Фрідману.

Укрпошта випустила марку з висловлюванням Зеленського про Будапештський меморандум
Фото: Укрпошта

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” випустив марку “Будапештський меморандум – це х...я”, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський

“Ну, і щоб завершити цей веселий день, як обіцяв, марку “Будапештський меморандум – це х...я” можна придбати онлайн. Як завжди, Соломонове рішення – новинку випущено в рамках проєкту “Власна марка”, – написав Смілянський.

Він також відреагував на критику щодо випуску такої марки.

“Хо бажає – той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії”, – зазначив гендиректор Укрпошти. 

Зазначимо, що глава держави нецензурно висловився про Будапештський меморандум під час інтерв’ю Лексу Фрідману.

Будапештський меморандум був укладений 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

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