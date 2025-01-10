Ухилянти під виглядом товарів: правоохоронця запідозрили в переправленні ухилянтів за кордон

За даними слідства, чоловік брав по 300 доларів з кожного такого пасажира.

В Одеській області правоохоронця запідозрили в організації переправлення ухилянтів за кордон. За даними ДБР, він організував заробіток на пропуску чоловіків призовного віку через транзитну ділянку дороги з Республікою Молдова.

Від початку повномасштабної війни на транзитній ділянці дороги "Одеса-Рені" діють режимні обмеження. Органи контролю повідомляють ТЦК про чоловіків, які підпадають під мобілізацію і намагаються проїхати пункт пропуску без облікових документів.

"У грудні 2024 року один з правоохоронців вирішив трохи заробити на безперешкодному пропуску військовозобов’язаних та запропонував знайомому підприємцю під виглядом «товарів» перевозити охочих чоловіків", – повідомили в ДБР.

За проїзд такого "транзитного таксі" він просив платити йому по $300 з пасажира. За оперативними даними, завдяки цій схемі пост пройшли десятки осіб.