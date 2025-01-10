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Ухилянти під виглядом товарів: правоохоронця запідозрили в переправленні ухилянтів за кордон

За даними слідства, чоловік брав по 300 доларів з кожного такого пасажира. 

В Одеській області правоохоронця запідозрили в організації переправлення ухилянтів за кордон. За даними ДБР, він організував заробіток на пропуску чоловіків призовного віку через транзитну ділянку дороги з Республікою Молдова

Від початку повномасштабної війни на транзитній ділянці дороги "Одеса-Рені" діють режимні обмеження. Органи контролю повідомляють ТЦК про чоловіків, які підпадають під мобілізацію і намагаються проїхати пункт пропуску без облікових документів. 

"У грудні 2024 року один з правоохоронців вирішив трохи заробити на безперешкодному пропуску військовозобов’язаних та запропонував знайомому підприємцю під виглядом «товарів» перевозити охочих чоловіків", – повідомили в ДБР. 

За проїзд такого "транзитного таксі" він просив платити йому по $300 з пасажира. За оперативними даними, завдяки цій схемі пост пройшли десятки осіб. 

  • 10 січня в усіх областях України почалася масштабна спецоперація з перекриття каналів нелегального виїзду військовозобов'язаних. Правоохоронці влаштували 600 одночасних обшуків, підозри оголосили вже 45 людям. 
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