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У Солом’янському районі Києва завершили розчищати наслідки влучання росіян у 16-поверхівку

Рятувальники розчистили небпезпечні конструкції будинку, що зазнав пошкоджень.

У Солом’янському районі Києва завершили розчищати наслідки влучання росіян у 16-поверхівку

У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків сьогоднішнього обстрілу росіян.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Завершено роботи з розчищення небезпечних конструкцій житлового будинку, що зазнав пошкоджень від ворожого обстрілу.

“Вивезено 37 кубометрів будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 кубометрів сміття з технічного поверху”, ‒ зазначили рятувальники.

Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Раніше повідомлялося, що уламки російського безпілотника влучили у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути. 

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