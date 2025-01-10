У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків сьогоднішнього обстрілу росіян.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Завершено роботи з розчищення небезпечних конструкцій житлового будинку, що зазнав пошкоджень від ворожого обстрілу.

“Вивезено 37 кубометрів будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 кубометрів сміття з технічного поверху”, ‒ зазначили рятувальники.

Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що уламки російського безпілотника влучили у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути.