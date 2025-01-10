​Кількість справ про шахрайство в Україні поменшало, але їх майже утричі більше, ніж до початку повномасштабної війни

До суду доходить майже кожна четверта справа.

У 2024 році в Україні було відкрито 64 978 кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу "Шахрайство". Це на 21% менше, ніж у 2023 році (82 609 справ). Проте все ще у 2,7 разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це пише Опендатабот.

До суду доходить майже кожна четверта справа.

Зазначається, що протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 рази. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тисяч таких проваджень на місяць, то в останньому - лише 3,3 тисячі.

Розкривати подібні справи стали також краще: 15 607 справ дійшло до суду торік. Це 24% від загальної кількості відкритих справ минулоріч.

Для порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.

Із запровадженням воєнного стану в Україні з’явилися нові сценарії шахрайств, які мають спільні риси: у своїх діях аферисти вміло маніпулюють почуттями своїх жертв, роблять акцент на емоціях провини, жалю, страху. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Шахрайство у період дії воєнного стану: схеми та як захиститися?".