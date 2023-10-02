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​Кількість справ за статтею "шахрайство" цього року досягла історичного антирекорду

За 8 місяців до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень.

​Кількість справ за статтею "шахрайство" цього року досягла історичного антирекорду
Ілюстративне фото

 За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу "шахрайство".

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що це більше, аніж за два попередні роки разом. У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022-му – 32 086.

Цьогоріч кількість нових проваджень зростає місяць до місяця. Якщо на початку року в середньому відкрили 6,7 тисячі нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.

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Утім, попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, меншає. Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень.

Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що жертвами кібершахраїв ставали 43% користувачів Viber.

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