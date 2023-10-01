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Упродовж неділі росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини, є поранений

Зафіксовано 86 вибухів.

Упродовж неділі росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини, є поранений
Фото: ОК Північ

Протягом неділі 1 жовтня російські терористи здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок ворожих атак є поранений.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади", – йдеться у повідомленні.

  • Великописарівська громада: російські окупанти здійснили мінометний обстріл.
  • Краснопільська громада: ворог скинув 40 мін на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР.
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ та здійснили обстріл з мінометів. Унаслідок ворожого обстрілу поранена цивільна людина.
  • Свеська громада: терористи здійснили мінометний обстріл.
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл.
  • Хотінська громада: окупанти здійснили обстріл з гаубиці, артилерії, мінометів та пуск з літака ракет типу НАР.
  • Білопільська громада: росіяни скинули 7 мін на територію громади.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки зайнялися будівлі. Поранення отримала жінка, її відвезли до лікарні.

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