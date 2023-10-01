Упродовж неділі росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини, є поранений

Протягом неділі 1 жовтня російські терористи здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Унаслідок ворожих атак є поранений.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади", – йдеться у повідомленні.

Великописарівська громада: російські окупанти здійснили мінометний обстріл.

Краснопільська громада: ворог скинув 40 мін на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР.

Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ та здійснили обстріл з мінометів. Унаслідок ворожого обстрілу поранена цивільна людина.

Свеська громада: терористи здійснили мінометний обстріл.

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл.

Хотінська громада: окупанти здійснили обстріл з гаубиці, артилерії, мінометів та пуск з літака ракет типу НАР.

Білопільська громада: росіяни скинули 7 мін на територію громади.

Раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти обстріляли місто Дружба Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки зайнялися будівлі. Поранення отримала жінка, її відвезли до лікарні.