Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від перебігу війни, – Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що підтримка України з боку Євросоюзу постійна та структурована, тому що ЄС стикається з екзистенційною загрозою.

Про це Боррель заявив у Медіацентрі Україна.

“Наша підтримка України не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями... Це постійна, структурована підтримка, тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою. Вона не вирішується в один день. Українці борються відважно і з тими можливостями, які в них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому нам треба надавати більше зброї і швидше”, – зазначив високий представник ЄС.

Боррель додав, що українські військові долають потужні російські оборонні укріплення, які, за даними супутникових знімків, завширшки можуть бути до 25 км. За його словами, контрнаступ є складним, бойові дії дуже ускладнюють залишені росіянами міни.

Нагадаємо, сьогодні Жозеп Боррель провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.