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Росіяни обстріляли Берислав, Тягинку та Веселе на Херсонщині. Загинув чоловік

Отримала поранення жінка. 

Росіяни обстріляли Берислав, Тягинку та Веселе на Херсонщині. Загинув чоловік
Наслідки обстрілів Берислава 1 жовтня
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні близько 16:50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок ворожої атаки зруйновані гаражні приміщення. Вибухова хвиля вибила вікна у корпусах медзакладу та житловий будинках. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Наслідки обстрілів Берислава 1 жовтня
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілів Берислава 1 жовтня

Росіяни також вдарили по селу Тягинка. У результаті атаки був смертельно поранений чоловік 1980 року народження. Він перебував на подвір’ї свого будинку.

Під вогнем росіян перебувало селище Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

Наслідки обстрілів Берислава 1 жовтня
Фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілів Берислава 1 жовтня

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Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Після обстрілів на околиці Херсона зникло світло.

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