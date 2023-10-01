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На Донеччині загинув фотограф Володимир "Джон" Миронюк

Свій репортаж він робив на позиції української піхоти, яку окупанти атакували декілька днів.

На Донеччині загинув фотограф Володимир "Джон" Миронюк
Фотограф Володимир "Джон" Миронюк
Фото: Євгеній Завгородній

Під Курдюмівкою, що в Донецькій області, загинув фотограф Володимир "Джон" Миронюк.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради з посиланням на Комітет свободи слова.

59-річний фотограф робив репортаж на позиції української піхоти, яку окупанти атакували декілька днів.

Миронюк — українець, громадянин США, котрий багато років працював у Штатах водієм-далекобійником. Повернувся в Україну, коли почався Майдан.

На війні його називали людиною-талісманом - Миронюк віддячував фотографіями кожному солдату, якого зустрічав.

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Нагадаємо, цьогоріч у бою на Бахмутському напрямку загинув снайпер, у минулому – фотограф Роман Чорномаз. А навесні під час надання допомоги пораненим побратимам під Бахмутом у Донецькій області загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

Торік 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Він у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Чоловіки залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома зник.

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