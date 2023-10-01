На Донеччині загинув фотограф Володимир "Джон" Миронюк

Свій репортаж він робив на позиції української піхоти, яку окупанти атакували декілька днів.

Під Курдюмівкою, що в Донецькій області, загинув фотограф Володимир "Джон" Миронюк.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради з посиланням на Комітет свободи слова.

59-річний фотограф робив репортаж на позиції української піхоти, яку окупанти атакували декілька днів.

Миронюк — українець, громадянин США, котрий багато років працював у Штатах водієм-далекобійником. Повернувся в Україну, коли почався Майдан.

На війні його називали людиною-талісманом - Миронюк віддячував фотографіями кожному солдату, якого зустрічав.

Нагадаємо, цьогоріч у бою на Бахмутському напрямку загинув снайпер, у минулому – фотограф Роман Чорномаз. А навесні під час надання допомоги пораненим побратимам під Бахмутом у Донецькій області загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

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