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У Київській фортеці відбулися урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України

У них взяв Участь Президент Володимир Зеленський, військові, посли іноземних держав.

У Київській фортеці відбулися урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України
Фото: ОПУ

На території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" відбулися урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Про це йдеться на сайті Президента України.

У заходах взяв участь глава держави Володимир Зеленський, політичні та військові керівники, посли іноземних держав, українські захисники та члени їхніх родин, а також ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка ДПСУ, Юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній день обʼєднує мільйони українців та українок, які захищають свободу й незалежність нашої держави, з багатьма поколіннями українського народу, які в різні часи боролися за волю та воювали заради України.

"У наш час у сучасних поколінь українців – у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність, – є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. Єдність, яку ми бережемо. Україна має історично найбільшу підтримку світу. І більше ніколи Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою. Україна зробила історичні висновки", – сказав Президент.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання "Герой України" українським бійцям і висловив вдячність усім, хто зміцнює нову історію свободи для України та українців.

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Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада підтримала законопроєкт №2325 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", яким перейменували День захисника України на День захисників та захисниць України.

Влітку цього року парламент змінив дати трьох свят – Різдва Христового (25 грудня замість 7 січня), Дня Української Державності (15 липня замість 28) та Дня захисників і захисниць України (1 жовтня замість 14). Це, зокрема, пов'язано з тим, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар - відповідно до нього, дні відзначення нерухомих свят змістилися на 13 днів уперед.

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