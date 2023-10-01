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Росіяни обстріляли Сумщину: постраждала жінка

Сьогодні вранці ворог здійснив обстріл міста Дружба, що на Сумщині. 

Росіяни обстріляли Сумщину: постраждала жінка
Фото: ОК "ПІвніч"

1 жовтня вранці російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Дружба, Шосткинського району Сумської області. Про це повідомило оперативне командування «Північ».

Відомо, що внаслідок обстрілу сталося загорання житлової будівлі. За попередніми даними, поранень зазнала місцева жінка. Наразі вона перебуває в лікарні. 

Також в Сумській ОВА повідомили, що вночі та зранку 1 жовтня російські окупанти здійснили 3 обстріли населених пунктів та прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Краснопільська громади. Окупанти били зі ствольної артилерії та мінометів.

Нагадаємо, сьогодні росіяни тричі обстріляли Харків. Також від обстрілів постраждала Черкаська область.

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