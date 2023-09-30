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На Донеччині окупанти сьогодні поранили двох дорослих і дитину

Зокрема, росіяни нанесли авіаудар по Костянтинівці. 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

На Донеччині окупанти сьогодні поранили двох дорослих і дитину
Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині окупанти сьогодні, 30 вересня, поранили двох дорослих і дитину. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини. Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500.

В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей. Один з них, 13-річний хлопчик, отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, ймовірно, артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині. Одна людина отримала поранення.

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