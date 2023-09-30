Президент відзвітував про перший Форум оборонних індустрій, який пройшов сьогодні в Києві.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем.

“Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія”, - повідомив президент.

Він зазначив, що українські виробники сьогодні підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. За його словами, кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці.

Зокрема, йде робота над тим, щоб виробляти в Україні системи ППО.

За словами президента, Україна стане донором глобальної безпеки, зокрема, завдяки українській оборонній промисловості.

“Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись”, - сказав глава держави.

Зазначимо, також в Україні створять оборонний спецфонд, наповнений грошима з російських активів. Він має забезпечити додаткові ресурси, зокрема - для розвитку воєнних виробництв.

Нагадаємо, виробник Bayraktar інвестує $100 млн у проєкти в Україні. За словами очільника компанії, нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.