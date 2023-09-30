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В Україні створять оборонний спецфонд, наповнений грошима з російських активів, - Зеленський

Він має забезпечити додаткові ресурси, зокрема - для розвитку воєнних виробництв.

В Україні створять оборонний спецфонд, наповнений грошима з російських активів, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Україні планують створити спеціальний оборонний фонд, наповнений грошима з російських активів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій, передає "Радіо Свобода".

За його словами, цей спецфонд "забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів".

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"Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", – зазначив президент.

Нагадаємо, що днями до Києва з неоголошеними візитами прибули генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Вони прибули напередодні першого Форуму оборонних індустрій у якому беруть участь представники понад 160 оборонних компаній із 26 країн.

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