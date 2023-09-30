На окупованих територіях працює лише половина навчальних закладів, − мер Мелітополя

За півтора року окупації освіта і медицина на окупованій Росією території України знищені, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Працює лише половина навчальних закладів, оскільки вчителі не погоджуються співпрацювати, а діти − відвідувати фейкові школи.

“В школах немає освіти, лише пропаганда: пишуть листи на фронт, вчать викривлену історію, збираються запровадити “”важливі справи” − плетіння сіток та виготовлення окопних свічок на фронт”, − зазначив мер.

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Також неможливо отримати якісну медичну допомогу, медичні заклади переповнені. Хворих приймають лише в Мелітополі та Бердянську, а всі інші лікарні перетворені на шпиталі

Окрім того, не вистачає якісних ліків не вистачає, а російські аналоги недієві.

Для лікування в стаціонарі ворог змушує оформлювати медстраховку, а це можливо тільки з російським паспортом. “Але на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини вона не діє, тож за допомогою доводиться їхати в Крим чи в ерефію”, − додав Федоров.

Нагадаємо, окупанти хочуть запровадити в кримських школах уроки релігійної грамотності. Такі уроки планується проводити як факультативні.