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На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами чоловіка

Вбитий бізнесмен мав проблеми з деякими місцевими мешканцями, котрі обіцяли, що з ним розберуться.

На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В селищі Савинці Харківської області поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами в 2022 році чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці ексгумували тіло 59-річного Юрія Кривича, який був похований під час окупації на центральному кладовищі. 

“Свідки розказують, що на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Відкрито кримінальне провадження. Тіло направили на судово-медичну експертизу”, - розповіли в поліції.

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Вбитий бізнесмен мав проблеми з деякими місцевими мешканцями, котрі обіцяли, що з ним розберуться.

27 квітня минулого року його забрали військові РФ, за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року. 

“На той час в смт Савинці перебували військові так званої ЛДНР і військові Російської Федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями”, - уточнили правоохоронці.

Нагадаємо, влітку правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область). Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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