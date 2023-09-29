Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Нідерландська компанія передала ДПСУ позашляховики для евакуації поранених

Прикордонники отримали 6 позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Нідерландська компанія передала ДПСУ позашляховики для евакуації поранених
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники отримали позашляховики для евакуації поранених від нідерландської компанії Hospitainer.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених”, - повідомили в ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Шість отриманих транспортних засобів підвищеної прохідності призначені для мобільного шпиталю. Два тижні тому було отримано ще чотири таких авто. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передають Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP. Перші машини отримають прикордонники і поліція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies