Нідерландська компанія передала ДПСУ позашляховики для евакуації поранених

Українські прикордонники отримали позашляховики для евакуації поранених від нідерландської компанії Hospitainer.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених”, - повідомили в ДПСУ.

Шість отриманих транспортних засобів підвищеної прохідності призначені для мобільного шпиталю. Два тижні тому було отримано ще чотири таких авто.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передають Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP. Перші машини отримають прикордонники і поліція.