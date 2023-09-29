За кошти столичного бюджету київські зенітники облаштовують бойові позиції та ремонтують зброю

За кошти столичного бюджету, виділені на допомогу військовим, зенітна ракетна Київська бригада відремонтувала озброєння та військову техніку, облаштувала бойові позиції та закупила засоби зв’язку. Про це повідомило Повітряне командування «Центр» на своїй сторінці у Facebook.

«Командування та особовий склад зенітної ракетної Київської бригади висловлюють подяку Київській міській раді та очільнику міста Києва - міському голові Віталію Кличку за вагому фінансову допомогу, яка у 2023 році склала майже 20 мільйонів гривень. Наданий фінансовий ресурс спрямований на відновлення зруйнованої інфраструктури, інженерного обладнання бойових позицій зенітних ракетних комплексів, ремонт озброєння та військової техніки, закупівлю засобів зв’язку», - йдеться у повідомленні.

Повітряне командування «Центр» підкреслило, що між військовими та владою Києва з перших днів війни і до сьогодні існує «чітка взаємодія, розуміння і підтримка, спрямована на перемогу», і це «дає поштовх, вселяє надію і надихає кожного воїна на боротьбу».

«Дякуємо, за прийняття цього важливого рішення, попри виклики та загрози сьогодення, Ви активно працюєте і проявляєте опіку, спрямовуєте свою діяльність на захист населення та столиці України і регіону. Ваша активна позиція, зміцнює дух і силу, додає гарту і пришвидшує нашу спільну перемогу. Українські захисники завжди зі своїм народом, і докладають максимум зусиль, героїзму, навченості та натренованості задля оборони нашої країни. Тільки всі разом з Вами, ми зможемо дати гідну відсіч агресору та зберегти сильну, незалежну і непереможну Україну та наш рідний Київ», - наголосили у Повітряному командуванні «Центр».

Раніше повідомлялося, що Київ цього року збільшив до 5 мільярдів гривень допомогу військовим з бюджету столиці. Крім того, понад 500 мільйонів гривень передбачено в бюджеті Києва на виплату фінансової допомоги захисникам та членам їхніх сімей.