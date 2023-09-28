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Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Серед іншого, Корнієнко зауважив, що президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється. 

Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – перший віцеспікер Ради Корнієнко
Олександр Корнієнко (у центрі)
Фото: Facebook / Oleksandr Korniyenko

Депутатка Київради Вікторія Пташник повідомила, що під час форуму «Диригенти змін» перший віцеспікер парламенту, нардеп від “Слуги народу” Олександр Корнієнко розповів, що в Україні тестують модель переходу до президентської держави. 

“Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом”, – цитує у своєму дописі Вікторія Пташник слова Олександра Корнієнка. 

При цьому видання “Цензор.нет” звернуло увагу на на коментар Корнієнка під власним дописом про результати форуму. Там він дає пояснення щодо наведеної цитати депутатки Київради Пташник. Зокрема, він заперечив, що мова йде про те, щоб дати більше повноважень президенту.

“І де тут, що я планую дати повноваження? І як я взагалі можу один іх дати - я навіть зміни в Конституцію самотужки не можу запропонувати, потрібна допомога 149-и колег… Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент - це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється”, - написав Корнієнко.

Нагадаємо, на початку серпня голова фракції “Слуг народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що “слуг” виключатимуть з фракції за відмову голосувати за закони з міжнародними зобовʼязаннями. Він вважає, що депутатам, які не підтримують взяті Україною перед партнерами міжнародні зобовʼязання, слід здати мандат. 

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