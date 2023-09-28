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Відбудова - це шанс для зеленої трансформації України, - Єрмак й Гаутала для Euractiv

«Формула миру» Президента Зеленського пропонує комплексний підхід до досягнення справедливого і міцного миру в Україні, зокрема в частині екологічної безпеки, нагадав голова ОП.

Відбудова - це шанс для зеленої трансформації України, - Єрмак й Гаутала для Euractiv
Міжнародна група щодо екологічних наслідків війни
Фото: ОП

Відбудова та відновлення України, окрім того, що є серйозним викликом для країни та партнерів, є ще й можливістю зробити зелену трансформацію України. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак разом з віцепрезиденткою Європарламенту Гайді Гауталою, яка входить до Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, написали у колонці для Euractiv

Політика та механізми управління, запроваджені в найближчі місяці міжнародними партнерами України, значною мірою визначатимуть успіх зеленої трансформації України, зазначають автори матеріалу. 

"Належне врядування, прозорість і підзвітність є критично важливими для успішного екологічного відновлення України. У зв’язку з цим мають бути продовжені реформи, спрямовані на зміцнення національної безпеки та остаточне викорінення олігархічного та корупційного впливу. Децентралізація та розширення повноважень місцевих органів влади та забезпечення більшої участі громадськості також покращать процес прийняття рішень. Україна вже продемонструвала вражаючий потенціал для цифрових інновацій, який можна використати для підвищення прозорості зусиль з відновлення", - йдеться у матеріалі.

Окрім того, зазначається, що має бути встановлений новий золотий стандарт у спрямуванні державних і приватних інвестицій для успішного відновлення екології після війни.

"Стійке відновлення та реконструкція можуть повністю розпочатися, коли буде забезпечено мир, але основу можна закласти сьогодні. У зв’язку з цим «Формула миру» Президента Володимира Зеленського пропонує комплексний підхід до досягнення справедливого і міцного миру в Україні, зокрема в частині екологічної безпеки”, - йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни розробляє плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Пріоритетами роботи групи є: максимально повна оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук найкращої стратегії визначення та забезпечення відповідальності й відшкодування за ці злочини, а також рекомендації щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.

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