Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
ГоловнаПолітика

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і ЄС

"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - розповів Президент.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і ЄС
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Серед нових дипломатів - представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.

"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - додав Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, цього місяця новопризначений посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот у Міністертві закордонних справ Україні.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіна Гарріса.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies