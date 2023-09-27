"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - розповів Президент.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Серед нових дипломатів - представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.

"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - додав Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, цього місяця новопризначений посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот у Міністертві закордонних справ Україні.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіна Гарріса.