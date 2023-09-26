Кабмін затвердив програму для реалізації прав нацменшин і анонсував завершення виконання рекомендацій Єврокомісії

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах звіту щодо пакету розширення Євросоюзу", - зазначив Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 вересня ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", мета якої - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після затвердження цієї програми "можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії".

Він перелічив основні пункти виконаної роботи. Серед них:

старт реформи Конституційного суду;

перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів;

посилення інституційної спроможності та незалежності антикорупційних органів;

нормативно-правова база від Кабміну щодо боротьби з відмиванням грошей у межах стандартів FATF;

виконані рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;

запрацювало законодавство про медіа та рекламу.

на виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

Шмигаль додав, що уряд провів так званий селф-скринінг- проаналізували 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації у правове поле України.

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт 9610 про зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України".

Тим часом президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні. В інтерв'ю The Guardian вона зазначила, що ЄС має підготуватися до приходу України як держави-члена.

Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.