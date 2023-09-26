Кабмін затвердив програму для реалізації прав нацменшин і анонсував завершення виконання рекомендацій Єврокомісії

Кабінет Міністрів на засіданні 26 вересня ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", мета якої - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.
Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після затвердження цієї програми "можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії".
Він перелічив основні пункти виконаної роботи. Серед них:
- старт реформи Конституційного суду;
- перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів;
- посилення інституційної спроможності та незалежності антикорупційних органів;
- нормативно-правова база від Кабміну щодо боротьби з відмиванням грошей у межах стандартів FATF;
- виконані рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;
- запрацювало законодавство про медіа та рекламу.
- на виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.
Шмигаль додав, що уряд провів так званий селф-скринінг- проаналізували 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації у правове поле України.
"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", - зазначив глава уряду.
Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт 9610 про зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України".
Тим часом президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні. В інтерв'ю The Guardian вона зазначила, що ЄС має підготуватися до приходу України як держави-члена.
Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.