Кримська генотьба
Кримська генотьба
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаПолітика

Кабмін затвердив програму для реалізації прав нацменшин і анонсував завершення виконання рекомендацій Єврокомісії

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах звіту щодо пакету розширення Євросоюзу", - зазначив Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив програму для реалізації прав нацменшин і анонсував завершення виконання рекомендацій Єврокомісії
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 26 вересня ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", мета якої - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після затвердження цієї програми "можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії".

Він перелічив основні пункти виконаної роботи. Серед них:

  • старт реформи Конституційного суду;
  • перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів;
  • посилення інституційної спроможності та незалежності антикорупційних органів;
  • нормативно-правова база від Кабміну щодо боротьби з відмиванням грошей у межах стандартів FATF;
  • виконані рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;
  • запрацювало законодавство про медіа та рекламу.
  • на виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

Шмигаль додав, що уряд провів так званий селф-скринінг-  проаналізували 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації у правове поле України.

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", - зазначив глава уряду.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт 9610 про зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України".

Тим часом президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні. В інтерв'ю The Guardian вона зазначила, що ЄС має підготуватися до приходу України як держави-члена.

Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies