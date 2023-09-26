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Зеленський підписав закон про повернення партійної звітності

Парламент понад три роки не поновлював партійної фінансової звітності перед НАЗК, яку запровадили як одну з умов безвізу ЄС ще у 2015 році. 

Зеленський підписав закон про повернення партійної звітності
Фото: ОПУ

Сьогодні, 26 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення партійної звітності. 

Про це свідчить картка законопроєкту № 9419-1 на сайті Верховної Ради. 

23 серпня Верховна Рада прийняла в цілому "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій".

2 квітня 2020 року набув чинності закон, яким було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Як наслідок, політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти. Станом на жовтень 2021 року фінансові звіти подавало всього 7,4% зареєстрованих в Україні політичних партій.

Прийняття цього закону в цілому дозволить НАЗК здійснювати державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій. 

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