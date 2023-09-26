Сьогодні, 26 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення партійної звітності.
Про це свідчить картка законопроєкту № 9419-1 на сайті Верховної Ради.
23 серпня Верховна Рада прийняла в цілому "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій".
2 квітня 2020 року набув чинності закон, яким було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Як наслідок, політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти. Станом на жовтень 2021 року фінансові звіти подавало всього 7,4% зареєстрованих в Україні політичних партій.
Прийняття цього закону в цілому дозволить НАЗК здійснювати державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій.