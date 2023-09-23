Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду

У Верховній Раді є кілька народних депутатів, які не отримують зарплатню, тому що регулярно не ходять на засідання.
Глава парламенту Руслан Стефанчук назвав їхні імена в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат... Якщо можна, я уточню. Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі», – зазначив Стефанчук.
Після інтерв’ю він надав список депутатів, які не ходять на засідання і відповідно не отримують платню:
- Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);
- Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);
- Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);
- Федір Христенко («ОПЗЖ»);
- Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).
За словами Стефанчука, цим парламентаріям періодично направляють листи, аби вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата.
Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.