Стефанчук назвав прізвища нардепів, які не ходять у Раду

У Верховній Раді є кілька народних депутатів, які не отримують зарплатню, тому що регулярно не ходять на засідання.

Глава парламенту Руслан Стефанчук назвав їхні імена в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Таких депутатів є декілька. Це депутат Шахов, депутатка Лабунська, депутат Палиця, депутат... Якщо можна, я уточню. Там їх ще буквально один-два, два залишилося. Тобто це ті люди, які, за результатами голосування, я бачу їхню неприсутність у залі», – зазначив Стефанчук.

Після інтерв’ю він надав список депутатів, які не ходять на засідання і відповідно не отримують платню:

Анжеліка Лабунська (фракція «Батьківщина»);

Ігор Палиця (депутатська група «За Майбутнє»);

Степан Івахів (депутатська група «За Майбутнє»);

Федір Христенко («ОПЗЖ»);

Сергій Шахов (депутатська група «Довіра»).

За словами Стефанчука, цим парламентаріям періодично направляють листи, аби вони з’явилися і виконували свої обов’язки як народного депутата.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.